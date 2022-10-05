Отец Черышева рассказал, как проходит адаптация сына в «Венеции»

Дмитрий Черышев, отец полузащитника сборной России Дениса Черышева, рассказал об адаптации сына в «Венеции».
«Адаптация в Италии проходит хорошо. В «Венеции» хороший и молодой коллектив. Дениса уважают и очень хорошо относятся. В итальянском чемпионате, в отличие от испанского, уделяют внимание игровой дисциплине при обороне. Сейчас Денис должен адаптироваться к требованиям команды, тренера и потихонечку набирать.
То, что он забил два мяча, — это его работа. Уверенно вышел на замену и помог команде победить. Самое главное — находился там, где должен находиться игрок его позиции. Забил два мяча, отдал хорошую голевую передачу на партнёра. Я считаю, что он хорошо вышел на замену», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 5 октября 2022
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