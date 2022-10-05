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«ПСЖ» не смог удержать победу в матче с «Бенфикой»

«ПСЖ» не смог удержать победу в матче с «Бенфикой»
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В Лиссабоне на стадионе «Да Луш» завершился матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «ПСЖ» в гостях встречался с «Бенфикой». Встреча закончилась со счётом 1:1.

Счёт в матче был открыт на 22-й минуте. Лионель Месси классным ударом отправил мяч в дальнюю девятку, воспользовавшись передачей Неймара. Но удержать победный счёт парижане не смогли. На 41-й минуте защитник «ПСЖ» Данилу Перейра отправил мяч в собственные ворота.

Во втором тайме ближе к успеху были гости, но забить им так и не удалось. Впрочем, хороший шанс упустили и хозяева.

«ПСЖ» лидирует в группе H, набрав семь очков. «Бенфика» также набрала семь баллов. В следующем туре команды сыграют уже в Париже.

Лига чемпионов. Группа H. 3-й тур
05 октября 2022, среда. 22:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
1 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Месси – 22'   1:1 Перейра – 41' (автогол)
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