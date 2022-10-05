«ПСЖ» не смог удержать победу в матче с «Бенфикой»

В Лиссабоне на стадионе «Да Луш» завершился матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «ПСЖ» в гостях встречался с «Бенфикой». Встреча закончилась со счётом 1:1.

Счёт в матче был открыт на 22-й минуте. Лионель Месси классным ударом отправил мяч в дальнюю девятку, воспользовавшись передачей Неймара. Но удержать победный счёт парижане не смогли. На 41-й минуте защитник «ПСЖ» Данилу Перейра отправил мяч в собственные ворота.

Во втором тайме ближе к успеху были гости, но забить им так и не удалось. Впрочем, хороший шанс упустили и хозяева.

«ПСЖ» лидирует в группе H, набрав семь очков. «Бенфика» также набрала семь баллов. В следующем туре команды сыграют уже в Париже.