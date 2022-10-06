Луческу рассказал, с какими проблемами столкнулось «Динамо» в Ренне перед матчем ЛЕ

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал предстоящий матч с «Ренном» в 3-м туре группового этапа Лиги Европы.

«Ренн» — это очень сильная команда, которая играет на одном уровне с «Динамо». Я давно знаю наставника этой команды Бруно Женезио, это специалист высокого уровня. В матче с «Фенербахче» они сделали то же самое, что и «Шахтёр» 15 лет назад.

Я очень расстроен, что в Ренне не удалось найти гостиницу и команда живёт далеко от города. У нас сложная ситуация, игроки всё время находятся в пути, не видятся со своими семьями. Однако мы стремимся доставить удовольствие нашим болельщикам и показать хорошую игру в это тяжёлое для Украины время.

«Динамо» — это международный бренд, который представляет Украину, поэтому нам нужно держать марку. Завтра я ожидаю тяжёлого матча, однако нам необходим положительный результат, и мы сделаем для этого всё возможное», — приводит слова Луческу официальный сайт киевского «Динамо».

Матч между «Динамо» и «Ренном» состоится 6 октября.