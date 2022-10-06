Луческу рассказал, с какими проблемами столкнулось «Динамо» в Ренне перед матчем ЛЕ

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал предстоящий матч с «Ренном» в 3-м туре группового этапа Лиги Европы.
«Ренн» — это очень сильная команда, которая играет на одном уровне с «Динамо». Я давно знаю наставника этой команды Бруно Женезио, это специалист высокого уровня. В матче с «Фенербахче» они сделали то же самое, что и «Шахтёр» 15 лет назад.
Я очень расстроен, что в Ренне не удалось найти гостиницу и команда живёт далеко от города. У нас сложная ситуация, игроки всё время находятся в пути, не видятся со своими семьями. Однако мы стремимся доставить удовольствие нашим болельщикам и показать хорошую игру в это тяжёлое для Украины время.
«Динамо» — это международный бренд, который представляет Украину, поэтому нам нужно держать марку. Завтра я ожидаю тяжёлого матча, однако нам необходим положительный результат, и мы сделаем для этого всё возможное», — приводит слова Луческу официальный сайт киевского «Динамо».
Матч между «Динамо» и «Ренном» состоится 6 октября.
- 6 октября 2022
-
03:15
-
03:10
-
02:55
-
02:48
-
02:35
-
02:31
-
02:20
-
02:10
-
01:54
-
01:47
-
01:40
-
01:15
-
00:59
-
00:51
-
00:49
-
00:44
-
00:35
-
00:35
-
00:09
- 5 октября 2022
-
23:58
-
23:55
-
23:54
-
23:54
-
23:51
-
23:50
-
23:40
-
23:31
-
23:24
-
23:17
-
23:15
-
23:13
-
23:09
-
22:55
-
22:46
-
22:42