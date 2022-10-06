«Вы увидели аппетит». Поттер прокомментировал первую победу с «Челси» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер подвёл итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Миланом» (3:0).



«Это был хороший вечер для нас. Отличная игра, фантастическое отношение футболистов к делу, стремление на поле. И очень важная для «Челси» победа. Мы немного нервничали в течение первых пяти минут, но это, судя по всему, от большого желания выступить хорошо. Затем у вас была возможность увидеть аппетит игроков.



Мы взяли игру под контроль, создавали угрозы, и в таком случае всегда важно забить первый гол. Нам это удалось. Во втором тайме чуть отошли назад и пострадали, но затем оформили второй мяч – он дал нам передышку. У меня есть повод только быть довольным тем, что команда не пропустила, а сама забила трижды. Всё получилось замечательно», – приводит слова Поттера официальный сайт «Челси».



Для «Челси» это первая победа в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Команда стартовала при Томасе Тухеле поражением в Загребе от «Динамо», а затем, уже под руководством Поттера, на «Стэмфорд Бридж» сыграла вничью 1:1 с «Зальцбургом».