Николай Шпилевский: что касается индивидуального мастерства, Кокорин – топ

Известный футбольный агент Николай Шпилевский высказался о перспективах Александра Кокорина в кипрском «Арисе», о сильных качествах футболиста и его готовности прогрессировать.
«Видно, что Кокорин заряжен на серьёзную работу, готов к прессингу, к требованиям современного футбола. Он должен создавать давление впереди, где объём работы немаленький. И мы видим, что со временем Александр набирает физические кондиции. Но я бы всё равно советовал подождать следующих топовых матчей – с АЕКом, «Аполлоном». Это будут определяющие игры. Что касается индивидуального мастерства, конечно, он топ, это даже не обсуждается. Надеюсь, что всё остальное тренер ему чётко донёс и что он сам принципы тренера воспринимает.
Сегодня требования современного футбола — это дисциплина, пожирание километров, здоровая агрессия впереди, а не ожидание мячей, которые, возможно, до него дойдут. Кокорин должен полностью выполнять командную работу, не выпадать из механизма. Но прогресс есть, однозначно. То, что его сняли во втором тайме против «Акритаса» – он висел на жёлтой карточке, могло всё повернуться в другую сторону. Его заменили только поэтому", – приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».
Сын Николая Шпилевского Алексей является главным тренером «Ариса», где выступает Александр Кокорин. 2 октября российский форвард отметился результативной передачей на Лео Бенгтссона в матче с командой «Акритас Хлоракас». Команда лидирует в таблице чемпионата Кипра, опережая на одно очко «Пафос» и «Аполлон».
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