Баженов: Сафонов перерос уровень РПЛ. Хотел бы посмотреть его в чемпионате топ-3

Бывший футболист московского «Спартака» Никита Баженов поделился мнением об игре голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова, а также о перспективах его выступления в европейских чемпионатах.



«Сафонов перерос уровень чемпионата России уже давно – это факт. Отпустят ли его – это уже вопрос к Галицкому. Мне бы хотелось посмотреть, как Матвей будет выступать в хорошем чемпионате за команды топ-3 лиг. Он уже готов принять такой вызов.



Если Галицкий хочет, чтобы его футболист прогрессировал, то отпустит. В принципе, он всё сделал для того, чтобы Матвей вырос в очень хорошего игрока и звезду нашего чемпионата. Нужно делать следующий шаг! Думаю, он сам это понимает, но все вопросы к Галицкому», – сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.