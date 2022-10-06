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Баженов: Сафонов перерос уровень РПЛ. Хотел бы посмотреть его в чемпионате топ-3

Баженов: Сафонов перерос уровень РПЛ. Хотел бы посмотреть его в чемпионате топ-3
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Бывший футболист московского «Спартака» Никита Баженов поделился мнением об игре голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова, а также о перспективах его выступления в европейских чемпионатах.

«Сафонов перерос уровень чемпионата России уже давно – это факт. Отпустят ли его – это уже вопрос к Галицкому. Мне бы хотелось посмотреть, как Матвей будет выступать в хорошем чемпионате за команды топ-3 лиг. Он уже готов принять такой вызов.

Если Галицкий хочет, чтобы его футболист прогрессировал, то отпустит. В принципе, он всё сделал для того, чтобы Матвей вырос в очень хорошего игрока и звезду нашего чемпионата. Нужно делать следующий шаг! Думаю, он сам это понимает, но все вопросы к Галицкому», – сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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