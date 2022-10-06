Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пять голов и разгромная победа — в видеообзоре матча Лиги чемпионов «Севилья» — «Боруссия»

Пять голов и разгромная победа — в видеообзоре матча Лиги чемпионов «Севилья» — «Боруссия»
Комментарии

Вчера, 5 октября, в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Севилья» встретилась с дортмундской «Боруссией». Игра проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания) и завершилась победой немецкого коллектива со счётом 4:1.

Видеообзор матча:

Уже на шестой минуте Рафаэл Геррейру с передачи Джуда Беллингема открыл счёт. На 41-й минуте отличился уже сам Беллингем, ему ассистировал Салих Озджан. А ещё через две минуты Карим Адейеми, воспользовавшись передачей Юссуфа Мукоко, забил третий мяч.

В начале второго тайма Юссеф Эн-Несири отыграл один мяч, но в концовке Юлиан Брандт установил окончательный счёт. Мукоко в этом эпизоде записал на свой счёт вторую результативную передачу.

«Боруссия» с шестью очками занимает второе место в турнирной таблице этой группы, «Севилья» — третья с одним очком.

Новость по теме
«Севилья» уволила Лопетеги с поста тренера сразу после поражения от «Боруссии» в ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022