Пять голов и разгромная победа — в видеообзоре матча Лиги чемпионов «Севилья» — «Боруссия»

Вчера, 5 октября, в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Севилья» встретилась с дортмундской «Боруссией». Игра проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания) и завершилась победой немецкого коллектива со счётом 4:1.

Видеообзор матча:

Уже на шестой минуте Рафаэл Геррейру с передачи Джуда Беллингема открыл счёт. На 41-й минуте отличился уже сам Беллингем, ему ассистировал Салих Озджан. А ещё через две минуты Карим Адейеми, воспользовавшись передачей Юссуфа Мукоко, забил третий мяч.



В начале второго тайма Юссеф Эн-Несири отыграл один мяч, но в концовке Юлиан Брандт установил окончательный счёт. Мукоко в этом эпизоде записал на свой счёт вторую результативную передачу.



«Боруссия» с шестью очками занимает второе место в турнирной таблице этой группы, «Севилья» — третья с одним очком.