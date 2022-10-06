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Кавазашвили: Сафонов — лучший вратарь России. Селихов похож на него, но он потерялся

Кавазашвили: Сафонов — лучший вратарь России. Селихов похож на него, но он потерялся
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Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением об игре вратаря «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова.

«Сафонов на данный момент лучший вратарь России. Таких, как он, у нас единицы. Возможно, на Сафонова похож Селихов. Но что-то с Александром в «Спартаке» какие-то непонятки в связи с тем, что не хотят или не могут продлить контракт, с игрой у него не всё ладится. Раньше он стоял в воротах, потом получил маленькую травму, и на воротах стоит Максименко. Зачем-то в «Спартаке» через игру выходит новый вратарь. Тренеры ни в одной стране мира не практикуют это, чтобы два хороших вратаря играли через игру. Жаль, что Селихов где-то потерялся. Сравнивать Максименко и Сафонова я не буду, потому что Матвей выше классом», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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