Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Монако» — «Трабзонспор»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:45 мск

«Монако» — «Трабзонспор»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:45 мск
Комментарии

Сегодня, 6 октября, состоится матч 3-го тура Лиги Европы между французским «Монако» и турецким «Трабзонспором». В составе монегасков выступает российский полузащитник Александр Головин. Команды будут играть на стадионе «Луи II» в Монако. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск.

В 1-м туре текущего сезона команда с россиянином в составе одержала победу над «Црвеной Звездой» со счётом 1:0, а во второй игре турнира французы уступили «Ференцварошу» со счётом 0:1. После двух туров венгерский клуб возглавляет турнирную таблицу группы H с шестью очками. У «Трабзонспора» и «Монако» – по три, у «Црвены Звезды» – ноль после двух поражений на старте.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022