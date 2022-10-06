«Монако» — «Трабзонспор»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:45 мск
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Сегодня, 6 октября, состоится матч 3-го тура Лиги Европы между французским «Монако» и турецким «Трабзонспором». В составе монегасков выступает российский полузащитник Александр Головин. Команды будут играть на стадионе «Луи II» в Монако. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск.
В 1-м туре текущего сезона команда с россиянином в составе одержала победу над «Црвеной Звездой» со счётом 1:0, а во второй игре турнира французы уступили «Ференцварошу» со счётом 0:1. После двух туров венгерский клуб возглавляет турнирную таблицу группы H с шестью очками. У «Трабзонспора» и «Монако» – по три, у «Црвены Звезды» – ноль после двух поражений на старте.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.
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