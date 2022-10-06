Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч с «Трабзонспором»

Сегодня, 6 октября, состоится матч 3-го тура Лиги Европы между французским «Монако» и турецким «Трабзонспором». В составе монегасков выступает российский полузащитник Александр Головин. Команды будут играть на стадионе «Луи II» в Монако. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск.



Команды огласили стартовые составы на матч:

«Монако»: Александр Нюбель, Аксель Дисаси, Бенуа Бадьяшиль, Вандерсон, Каю Энрике, Мохамед Камара, Юссуф Фофана, Крепин Дьятта, Александр Головин, Виссам Бен-Йеддер, Брил Эмболо.

«Трабзонспор»: Угурджан Чакыр, Йенс Ларсен, Марк Бартра, Стефано Денсвил, Эрен Эльмалы, Марек Гамшик, Манолис Сиопис, Трезеге, Юсуф Языджи, Энис Барди, Макси Гомес.

В 1-м туре текущего сезона команда с россиянином в составе одержала победу над «Црвеной Звездой» со счётом 1:0, а во второй игре турнира французы уступили «Ференцварошу» со счётом 0:1. После двух туров венгерский клуб возглавляет турнирную таблицу группы H с шестью очками. У «Трабзонспора» и «Монако» – по три, у «Црвены Звезды» – ноль после двух поражений на старте.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.