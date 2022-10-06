«Ференцварош» Черчесова огласил стартовый состав на матч с «Црвеной Звездой»

Сегодня, 6 октября, состоится матч 3-го тура Лиги Европы между сербской «Црвеной Звездой» и венгерским «Ференцварошем», который тренирует российский специалист Станислав Черчесов. Команды будут играть на стадионе «Райко Митич» в Белграде. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск.

Команды огласили стартовые составы на матч:

«Црвена Звезда»: Милан Борян, Марко Гобелич, Страхиня Эракович, Александар Драгович, Милан Родич, Секу Саного, Гелор Канга, Мирко Иванич, Стефан Митрович, Александар Катаи, Александар Пешич.

«Ференцварош»: Денеш Дибус, Генри Уинго, Матс Кнустер, Сами Ммаэ, Эндре Ботка, Аисса Лайдуни, Мухамед Бешич, Адама Траоре, Кристоффер Закариассен, Токмак Нгуен, Франк Боли.

В 1-м туре текущего сезона команда россиянина одержала победу над «Трабзонспором» со счётом 3:2, а во второй игре подопечные Черчесова обыграли «Монако» со счётом 1:0. После двух туров венгерский клуб возглавляет турнирную таблицу группы H с шестью очками. У «Трабзонспора» и «Монако» – по три, у «Црвены Звезды» – ноль после двух поражений на старте.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.