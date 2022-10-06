Директор «Лацио» — о поражении 1:5 от «Мидтьюлланна» в ЛЕ: мы усвоили урок

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре высказался о поражении римского клуба от «Мидтьюлланна» в прошлом туре Лиги Европы со счётом 1:5, а также прокомментировал положение команды в турнирной таблицы Серии А (четвёртое место после восьми встреч).

«Недооценка соперника была огромной ошибкой, мы говорили об этом, и это может помочь нам расти в плане менталитета, мы усвоили этот урок. Нам нужна большая решимость и желание выиграть игру, которая будет иметь решающее значение для дальнейшего участия в турнире, потому что у нас впереди две домашние игры в этой группе и это может позволить нам изменить ситуацию.

Та позиция, на которой мы сейчас находимся в Серии А, — это то, чего мы заслуживаем. Но эта команда способна на большее, мы в этом уверены. Есть более престижные клубы, чем мы, у которых сейчас большие взлёты и падения. Мы увидели, что важно сосредоточиться на стабильности в чемпионате. Нам ещё многое предстоит сделать», — цитирует Таре Football Italia.

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