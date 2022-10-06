Защитник «Милана» Эрнандес восстановился после травмы и может сыграть с «Ювентусом»

Крайний защитник «Милана» Тео Эрнандес приступил к тренировкам в общей группе и может сыграть в предстоящей встрече 9-го тура Серии А с «Ювентусом», которая состоится в субботу, 8 октября. Об этом сообщает портал Football Italia со ссылкой на Sky Sports.

24-летний француз был вызван главным тренером национальной сборной Дидье Дешамом на последние туры Лиги наций, но почти сразу выбыл из состава из-за растяжения приводящей мышцы, что вынудило его пропустить последние несколько недель. Эрнандес пропустил победу со счётом 3:1 над «Эмполи» в рамках итальянской Серии А и поражение от «Челси» со счетом 0:3 в Лиге чемпионов.

За миланский клуб защитник выступает с 2019 года. По ходу текущего сезона Эрнандес забил один гол и отдал две результативные передачи в девяти матчах во всех турнирах.

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