Игрок «Сассуоло» Берарди оштрафован за агрессию к фанату после поражения в Кубке Италии

Полузащитник «Сассуоло» Доменико Берарди был оштрафован за агрессивное поведение по отношению к болельщику «Модены» после поражения его команды со счётом 2:3 в матче Кубка Италии в августе. Как сообщает Calciomercato.com, футболист заключил соглашение о признании вины и согласился выплатить штраф в размере € 3000, которые будут отданы на благотворительность.
28-летний итальянский форвард забил в проигранном матче, но этого оказалось недостаточно для положительного результата. После игры было замечено, как Берарди гнался за фанатом «Модены», оскорбившим самого игрока и его семью, но его сдерживали другой фанат и некоторые сотрудники службы безопасности.
Хавбек «Сассуоло» Берарди вступил в перепалку с фанатом
В текущем сезоне Берарди провёл пять матчей во всех турнирах, в которых отметился всего лишь двумя забитыми мячами. Минувшим летом футболист продлил контракт с «Сассуоло» до лета 2027 года.
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