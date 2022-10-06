Одноклубник Головина Дисаси прокомментировал победу в игре с «Трабзонспором»

Защитник «Монако» Аксель Дисаси прокомментировал победу над «Трабзонспором» в матче 3-го тура Лиги Европы (3:1).

«Важно было не зацикливаться на негативе после нашего поражения от «Ференцвароша», мы справились. Да, удаление соперника очень помогло, но мы смогли удержать наше преимущество. Это хорошо для команды, это придаёт нам уверенности.



Мы видели, как «Ференцварош» проиграл сегодня вечером. Это означает, что всё возможно. Мы можем быть довольны результатом», — цитирует игрока пресс-служба УЕФА.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин провёл на поле 73 минуты. В 1-м туре текущего сезона команда с Головиным в составе одержала победу над «Црвеной Звездой» со счётом 1:0, а во второй игре турнира французы уступили «Ференцварошу» со счётом 0:1.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния.