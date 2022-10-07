Главный тренер «Ренна» прокомментировал победу над киевским «Динамо» в Лиге Европы

Главный тренер «Ренна» Бруно Женезио прокомментировал победу команды в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы с киевским «Динамо» (2:1).

«Даже если победа была добыта в конце матча, она вполне заслужена. Это показывает хорошее настроение и качество игры, которое изматывает соперника. У всех команд бывают слабые времена, но, когда они бывают, мы платим за это. Это единственный негативный момент, который я вижу сегодня вечером. В остальном мне очень понравилось лицо моей команды в этом матче. Мы действовали разнообразно против хорошей команды. Мы закончили матч с молодыми игроками, которые вышли на замену, что ещё раз показывает настрой команды», — приводит слова Женезио официальный сайт клуба.

«Ренн» занимает второе место в группе, набрав 7 очков. «Динамо», в свою очередь, занимает последнее место, не набрав ни одного очка после трёх игр.