Костариканец из «Оренбурга»: мне нравится Россия. Рад, что нахожусь здесь

Полузащитник «Оренбурга» Химми Марин поделился мнением о выступлении в чемпионате России и о жизни в стране.
«Я не скучаю по Коста-Рике. Мне хотелось уехать и поиграть в другой стране. Рад, что нахожусь в России. Конечно, скучаю по семье, но всё остальное не вызывает у меня тоски.
Как долго планирую задержаться в стране и в «Оренбурге» в частности? Я обсуждал этот вопрос с семьёй. За те три месяца, что провёл в России, понял, что меня всё устраивает. Мне нравится Россия как страна, мне нравится РПЛ. Если смогу здесь развиваться в плане футбольной карьеры, то для меня нет никакой проблемы, чтобы задержаться», – приводит слова Марина Metaratings.
Костариканский полузащитник, на счету которого десять матчей и один гол за национальную сборную Коста-Рики, перешёл в «Оренбург» в июле текущего года. В сезоне-2022/23 он отметился тремя забитыми мячами за команду – сделал дубль в сентябрьской игре с «Химками», а также реализовал пенальти в матче с «Сочи» 1 октября.
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