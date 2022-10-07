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Виталий Дьяков рассказал о своих намерениях стать тренером

Виталий Дьяков рассказал о своих намерениях стать тренером
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Бывший российский защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков рассказал об амбициях стать футбольным тренером.

«Начал обучение с сентября. Сейчас проходят очные сессии, по видео общаемся в зуме. По окончании обучения у меня будет лицензия B УЕФА. Можно быть помощником главного тренера в Первой и Второй лигах.

Я не думал над предложениями. Мне вначале надо доучиться. Если всё будет нормально, в конце января дадут лицензию.

Это не так быстро, как кому-то кажется. Получил лицензию B, потом надо где-то полгода отработать. Дальше идёшь на лицензию A, учишься около года, опять стаж и только потом лицензия Pro. Короче говоря, до Pro на всё про всё уходит около 3-3,5 лет», – приводит слова Дьякова «РБ Спорт».

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