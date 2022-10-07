Стало известно об одном погибшем в результате трагедии на матче с участием «Боки Хуниорс»

Один из болельщиков погиб у стадиона «Хуан Кармело Серильо» в Ла-Плате (Аргентина) в результате применения слезоточивого газа сотрудниками полиции во время встречи между «Химнасия и Эсгрима» и «Боки Хуниорс», которая была остановлена спустя девять минут после начала. Об этом информирует TyC Sports.
Как отмечает источник, болельщика уже опознали – им стал 57-летний Сезар Регейру, который скончался по дороге в больницу от остановки сердца в результате событий, произошедших в непосредственной близости от стадиона.
Напомним, встреча была прервана, а затем отменена, из-за действий полиции, которые начали стрелять по болельщикам резиновыми пулями и применили слезоточивый газ у входа на стадион в толпу людей, имевших на руках билеты на игру, но сумевших попасть на матч. В результате действий правоохранительных органов слезоточивый газ оказался в чаше стадиона, и главный арбитр встречи принял решение увести команды с поля.
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