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УЕФА опубликовал отчёт об экономическом и социальном влиянии женского Евро-2022

УЕФА опубликовал отчёт об экономическом и социальном влиянии женского Евро-2022
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УЕФА и Футбольная ассоциация Англии опубликовали совместный отчёт о влиянии женского чемпионата Европы – 2022 после проведения турнира, в котором излагаются ключевые первоначальные последствия, измеренные на сегодняшний день после турнира.

В отчёте, подготовленном компанией Ernst and Young (EY), анализируются данные по различным категориям: операционный успех, рост игры с точки зрения профессионализма, физические данные игроков, массовость, экономическое и социальное воздействие, а также расширение международного охвата.

Ниже приведены ключевые цифры, изложенные в отчёте:

  • Общее число зрителей на матчах турнира составило 574 тыс. человек, в том числе 110 тыс. иностранных зрителей из 104 стран.
  • Рекордная посещаемость финала с участием 87 тыс. человек и средней посещаемостью матча 18 тыс.
  • Стоимость прав СМИ увеличилась на 289% по сравнению с предыдущим женским Евро.
  • 84% зрителей сообщили, что женский чемпионат Европы 2022 года улучшил их восприятие женского футбола.
  • Более 416 тыс. новых возможностей, созданных в Англии в школах, клубах и иных сообществах для вовлечения женщин в массовые футбольные мероприятия в принимающих городах. Это включает в себя возможности играть, тренировать, исполнять обязанности судьи и быть волонтёром.
  • Принимающие города получили в результате турнира прирост экономической активности на € 92 млн.
  • Самый просматриваемый женский чемпионат Европы за всю историю с прогнозируемой глобальной аудиторией в прямом эфире в 365 миллионов человек на 195 территориях.
  • В глобальном масштабе общий объём социальных взаимодействий на Евро-2022 среди женщин составил 453 млн, при этом наибольший вклад внесли TikTok (39%) и Твиттер (21%).
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