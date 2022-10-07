УЕФА опубликовал отчёт об экономическом и социальном влиянии женского Евро-2022

УЕФА и Футбольная ассоциация Англии опубликовали совместный отчёт о влиянии женского чемпионата Европы – 2022 после проведения турнира, в котором излагаются ключевые первоначальные последствия, измеренные на сегодняшний день после турнира.

В отчёте, подготовленном компанией Ernst and Young (EY), анализируются данные по различным категориям: операционный успех, рост игры с точки зрения профессионализма, физические данные игроков, массовость, экономическое и социальное воздействие, а также расширение международного охвата.

Ниже приведены ключевые цифры, изложенные в отчёте: