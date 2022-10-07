Каррагер: Месси — величайший футболист. Роналду делает то же, что и другие игроки

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер поделился мнением о сравнении Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
«Он лучший игрок, которого мы все когда-либо видели. Есть великие люди, которые были раньше — Пеле, Йохан Круифф, Марадона. Но я бы сказал, что Лионель Месси — величайший игрок, когда-либо игравший в футбол.
Месси также является плеймейкером. Он может управлять игрой. Роналду не может этого делать. Опять же, не критика. Кого бы вы хотели видеть на скамейке запасных? Месси забил в два раза больше голов, выходя со скамейки. Нелепо их сравнивать.
Неважно, что почти все голы Месси забиты левой ногой, статистика доказывает, что у него больше шансов забить. Два замечательных игрока. По всем параметрам Роналду более совершенный игрок. Он может делать то, чего не может Месси из-за его слабой ноги и игры в воздухе.
Но Месси может заставить вас не верить в то, что видите. Роналду делает то же, что и другие игроки, Месси может показать то, чего вы никогда раньше не видели», — цитирует Каррагера Mirror.
Когда Месси, Роналду и другие топы стоили дороже всего?
- 7 октября 2022
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