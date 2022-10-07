Промес: люди говорили, что я уже не тот. Но я вернулся, чтобы вернуть «Спартак» на вершину

Нападающий «Спартака» Квинси Промес высказался по поводу своей роли лидера в московской команде. Нидерландец заявил, что вернулся в «Спартак», чтобы вернуть красно-белых на вершину российского футбола.
«Я понимаю, что на моих плечах лежит огромная ответственность. Знаю, на что способен, и всегда верю в себя. Но когда я только вернулся, многие говорили: «Это уже не тот Промес, он изменился». Тогда я объяснял, что вся команда стала другой с момента моего первого прихода. Мне нужно было время привыкнуть, притереться.
Я говорил: если команда не выигрывает, то и Промес не выигрывает. И наоборот. К тому же нужно понимать, что это участь самых известных игроков: побеждаешь – и ты суперзвезда, а проигрываешь – и ты безоговорочно худший в команде. Я к этому привык и берегу эмоции.
Мне часто говорят, что я лидер. Я стал старше, стараюсь помогать молодым ребятам. И эта роль меня устраивает. Я вернулся для этого – вернуть «Спартак» на вершину. Никогда не прятался от давления и критики», — сказал Промес в видео на клубном YouTube-канале «Спартака».
- 7 октября 2022
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