Чемпионат России по футболу сезона-2022/2023: расписание матчей 12-го тура
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Сегодня, 7 октября, матчем «Урал» — «Химки» стартует 12-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Центральный матч тура состоится 8 октября – в московском дерби встретятся ЦСКА и «Динамо».
В 12-м туре чемпионата России состоятся следующие восемь встреч:
7 октября, пятница:
- «Урал» — «Химки» (Екатеринбург, 17:30 мск);
8 октября, суббота:
- «Факел» — «Зенит» (Воронеж, 14:00 мск);
- ЦСКА – «Динамо» (Москва, 16:30 мск);
- «Сочи» — «Локомотив» (Сочи, 19:00 мск);
9 октября, воскресенье:
- «Спартак» — «Крылья Советов» (Москва, 14:00 мск);
- «Торпедо» — «Пари Нижний Новгород» (Москва, 16:30 мск);
- «Оренбург» — «Ахмат» (Оренбург, 16:30 мск);
- «Ростов» — «Краснодар» (Ростов-на-Дону, 19:00 мск).
Напомним, турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» — за 11 туров команда Сергея Семака набрала 29 очков. Второе место занимает ЦСКА (23), третье — «Ростов» (22).
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