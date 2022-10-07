Чемпионат России по футболу сезона-2022/2023: расписание матчей 12-го тура

Сегодня, 7 октября, матчем «Урал» — «Химки» стартует 12-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Центральный матч тура состоится 8 октября – в московском дерби встретятся ЦСКА и «Динамо».

В 12-м туре чемпионата России состоятся следующие восемь встреч:

7 октября, пятница:

«Урал» — «Химки» (Екатеринбург, 17:30 мск);

8 октября, суббота:

«Факел» — «Зенит» (Воронеж, 14:00 мск);

ЦСКА – «Динамо» (Москва, 16:30 мск);

«Сочи» — «Локомотив» (Сочи, 19:00 мск);

9 октября, воскресенье:



«Спартак» — «Крылья Советов» (Москва, 14:00 мск);

«Торпедо» — «Пари Нижний Новгород» (Москва, 16:30 мск);

«Оренбург» — «Ахмат» (Оренбург, 16:30 мск);

«Ростов» — «Краснодар» (Ростов-на-Дону, 19:00 мск).

Напомним, турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» — за 11 туров команда Сергея Семака набрала 29 очков. Второе место занимает ЦСКА (23), третье — «Ростов» (22).