Невилл будет работать на beIN Sports на ЧМ. Он критиковал Катар из-за условий мигрантов

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед», телеэксперт Гари Невилл будет работать на катарском канале beIN Sports во время чемпионата мира 2022 года, сообщает Daily Mail.



Телеканалом владеет правительство Катара. Невилл ранее негативно высказывался про проведение турнира, осуждая условия жизни и труда рабочих-мигрантов, строивших объекты к чемпионату.



«Да, я еду на чемпионат мира и да, буду работать на beIN. Я буду освещать эти проблемы так же, как и годами ранее», — отметил сам Невилл.



По оценкам инсайдеров, сумма контракта Невилла с телеканалом исчисляется шестизначной суммой. Отмечается, что он также войдёт в состав команды ITV.



Напомним, чемпионат мира по футболу 2022 года пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

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