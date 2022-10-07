«Реал» интересуется 18-летним вундеркиндом из «Бенфики»

Защитник «Бенфики» Антониу Силва входит в сферу интересов мадридского «Реала». Об этом сообщает Calciomercato.com. В этом сезоне 18-летний футболист дебютировал за основной состав португальской команды.

Силва выступает за «Бенфику» с 2016 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в том числе и три — в Лиге чемпионов, не отметившись результативными действиями. Соглашение между сторонами истекает в 2027 году.

Мадридский «Реал» вошёл в нынешний сезон в статусе чемпиона Испании и победителя Лиги чемпионов.

Видеообзор. «Реал Мадрид» — «Осасуна». Испанская Примера 2022/2023. 7-й тур:

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