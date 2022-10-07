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«Карпин, конечно, с этим не согласен». Тренер «Ростова» — о моменте в матче с «Ахматом»

«Карпин, конечно, с этим не согласен». Тренер «Ростова» — о моменте в матче с «Ахматом»
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на заголовок одного из изданий в новости по эпизоду в матче 3-го тура Фонбет Кубка России Пути РПЛ с «Ахматом» (1:3).

Напомним, перед вторым забитым мячом полузащитник «Ахмата» Владислав Камилов попал по лицу Даниилу Глебову, после чего нанёс удар. На добивании первым сыграл Иван Олейников, оформивший дубль. Однако в ЭСК посчитали, что Алексей Амелин правильно не вмешался в игру, как и VAR.

«Большинство членов комиссии считает контакт рукой Камилова с головой Глебова случайным и ненаказуемым, в связи с чем ВАР правильно не стал вмешиваться при проверке атакующей фазы команды «Ахмат», ввиду отсутствия очевидности в нарушении правил игры. По этой причине комиссия поддерживает решение судьи засчитать взятие ворот команды «Ростов», — сказано в cообщении комитета на сайте РФС.

«Согласен ли с этим Карпин? Карпин, конечно, с этим не согласен», — написал тренер в телеграм-канале.

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