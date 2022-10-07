«Cевилья» и «Вест Хэм» хотят подписать защитника, которым интересуются «Ювентус» и «Милан»

Защитник «Айнтрахта» Эван Обите Н'Дика вошёл в сферу интересов новых команд из топ-5 лиг Европы. 23-летнего футболиста хотят подписать «Севилья» и «Вест Хэм». Об этом сообщает Jeunes Footeux.

Н'Дика перешёл в «Айнтрахт» из «Осера» в 2018 году. В нынешнем сезоне французский защитник принял участие в 13 матчах во всех турнирах. Соглашение между сторонами истекает в конце сезона. По сведениям источника, «Севилья» хочет подписать футболиста в январе, так как перед стартом сезона потеряла Диего Карлоса и Жюля Кунде, а «Вест Хэм» намерен попробовать подписать Н'Дика бесплатно летом 2023 года.

Ранее сообщалось, что Н'Дика хотят подписать итальянские команды. Речь шла о «Ювентусе» и «Милане».

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