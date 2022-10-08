Анчелотти — о новом контракте Крооса: если он решится остаться, в «Реале» будут счастливы

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о возможном подписании нового контракта с полузащитником Тони Кроосом.



«Новый контракт Тони Крооса? Это зависит от него. Если он решит остаться, мы все будем счастливы», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».



Ранее сообщалось, что полузащитник хочет уйти на пике, он не желает выступать после 34 лет и не хочет мешать развитию более молодых игроков. Утверждается, что «Реал» уже приступил к поискам замены для немецкого полузащитника. Соглашение между сторонами истекает в конце сезона.



Кроос выступает за «Реал» с 2014 года. В общей сложности он провёл за команду более 230 матчей. С 2010 по 2021 год он защищал цвета сборной Германии, в составе которой стал чемпионом мира.

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