«Интер» готов выкупить вундеркинда «Барселоны» за € 30 млн

Защитник «Барселоны» Алекс Бальде может продолжить карьеру в «Интере». Итальянский клуб готов предложить за 18-летнего футболиста молодёжной сборной Испании € 30 млн. Об этом сообщает El Nacional.
В нынешнем сезоне Бальде дебютировал за первую команду сине-гранатовых. В семи матчах чемпионата Испании и Лиги чемпионов защитник отдал три результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.
«Барселона» с 19-ю очками занимает в турнирной таблице чемпионата Испании первое место. «Барселона» также занимает третье место в группе Лиге чемпионов с «Баварией» (9), «Интером» (6) и «Викторией» (0).
Видеообзор. «Мальорка» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 7-й тур:
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