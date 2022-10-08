Никол: Месси не нужно идти в «Барселону». Роналду вернулся в «МЮ» и подпортил наследие

Бывший игрок «Ливерпуля» Стив Никол заявил, что Лионелю Месси, сейчас выступающему за «Пари Сен-Жермен», лучше не возвращаться в «Барселону».

«Я пытаюсь понять, почему переход Роналду в «Манчестер Юнайтед» получился неудачным, но не нахожу объяснения. Так что я думаю, что Месси лучше не возвращаться в «Барселону».

Он должен оставить все, что он делал в Испании, как есть, не возвращаться и не ухудшать все. Потому что для меня Роналду немного испортил свое наследие. Дело в том, что он сидит на скамейке и наблюдает за игрой. Люди будут помнить об этом», — приводит слова Никола Daily Express.

В текущем сезоне португальский форвард забил всего 1 гол в 9 официальных матчах за клуб.

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