Александр Кокорин ответил на вопрос о борьбе «Ариса» за чемпионство

Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин поделился мнением о положении своей команды в чемпионате Кипра. «Арис» после пяти туров лидирует в турнире.



«Чемпионат Кипра имеет два этапа: регулярка, затем финальная пулька для лидеров. Это ради интриги. Нет судьбоносных матчей осенью, все решающие состоятся весной. И на медали претендует целая группа команд.



Разрешено ли нападающим в «Арисе» не отрабатывать в обороне, а быть свободным художником? У главного тренера (Алексея Шпилевского. – Прим. «Чемпионата») философия такая: при обороне отрабатывают все, максимальная интенсивность. И вот потом можно интересную атаку провести. Для такой игры нужна хорошая «физика». Я чувствую, что форма ко мне возвращается через матчи. Можно очень хорошо и очень долго тренироваться, но настоящий футбол – только в официальных матчах», — сказал Кокорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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