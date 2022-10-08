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Клопп – о Дарвине Нуньесе: вы бы видели его завершение на тренировках!

Клопп – о Дарвине Нуньесе: вы бы видели его завершение на тренировках!
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об адаптации 23-летнего уругвайского нападающего Дарвина Нуньеса и его проблемах с реализацией моментов.

«Если бы вы увидели, как он завершает на тренировках, вы бы подумали: «О Боже!» В официальных матчах же он чувствует давление или что-то в этом роде. Поэтому ему нужно просто успокоиться, но его движения и открывания исключительны. Ему нужно продолжать в том же духе», — приводит слова Клоппа пресс-служба «Ливерпуля» на официальном сайте клуба.

Напомним, переход Нуньеса из «Бенфики» обошёлся «Ливерпулю» в € 75 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в восьми встречах за английский клуб, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.

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