Монтелла недоволен, что в матче «Аданы» с «Газиантепспором» добавили только шесть минут

Главный тренер «Адана Демирспор» Винченцо Монтелла высказался о матче 9-го тура чемпионата Турции с «Газиантепспором». Игра состоялась 7 октября и завершилась со счётом 1:1.
«Очень жаль, что сегодня не забрали три очка, потому что сыграли мы очень хорошо. У соперника, кроме гола, не было шансов. Нашей команде удавалась работа с мячом, футболисты правильно позиционировались, однако мы не смогли воплотить это в большем количестве голов.
Могли повести 1:0 уже в первом тайме, но не реализовали хорошую возможность. И вскоре после своего гола во втором тайме могли закрывать матч, сделав счёт 2:0… Уже при 1:1 у соперника было удаление. Мы остались в большинстве, и это выглядело как явное преимущество, но больше мы не забили.Сожалею по поводу конечного результата.
И хочу добавить ещё кое-что, если позволите. Некоторые вещи меня беспокоят. Во втором тайме было много остановок. То же удаление, два просмотра VAR и так далее. В итоге было компенсировано только шесть минут. Почему? Мне очень трудно это понять», – приводит слова Монтеллы A Spor.
На 60-й минуте форвард «Аданы» Бритт Ассомбалонга вывел команду вперёд, но через девять минут Лазар Маркович сравнял счёт. После 78-й минуты «Газиантепспор» играл вдесятером – был удалён Эртугруг Эрсой. Российский нападающий «Аданы» Артём Дзюба вышел на замену на 84-й минуте.
- 8 октября 2022
-
02:30
-
02:22
-
02:08
-
02:03
-
01:50
-
01:47
-
01:32
-
01:30
-
01:15
-
01:01
-
00:50
-
00:36
-
00:31
-
00:15
-
00:13
-
00:05
-
00:03
- 7 октября 2022
-
23:54
-
23:38
-
23:36
-
23:25
-
23:17
-
23:00
-
22:57
-
22:53
-
22:45
-
22:42
-
22:17
-
22:15
-
22:10
-
22:02
-
21:49
-
21:48
-
21:43
-
21:37