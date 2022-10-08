Монтелла недоволен, что в матче «Аданы» с «Газиантепспором» добавили только шесть минут

Главный тренер «Адана Демирспор» Винченцо Монтелла высказался о матче 9-го тура чемпионата Турции с «Газиантепспором». Игра состоялась 7 октября и завершилась со счётом 1:1.



«Очень жаль, что сегодня не забрали три очка, потому что сыграли мы очень хорошо. У соперника, кроме гола, не было шансов. Нашей команде удавалась работа с мячом, футболисты правильно позиционировались, однако мы не смогли воплотить это в большем количестве голов.



Могли повести 1:0 уже в первом тайме, но не реализовали хорошую возможность. И вскоре после своего гола во втором тайме могли закрывать матч, сделав счёт 2:0… Уже при 1:1 у соперника было удаление. Мы остались в большинстве, и это выглядело как явное преимущество, но больше мы не забили.Сожалею по поводу конечного результата.



И хочу добавить ещё кое-что, если позволите. Некоторые вещи меня беспокоят. Во втором тайме было много остановок. То же удаление, два просмотра VAR и так далее. В итоге было компенсировано только шесть минут. Почему? Мне очень трудно это понять», – приводит слова Монтеллы A Spor.



На 60-й минуте форвард «Аданы» Бритт Ассомбалонга вывел команду вперёд, но через девять минут Лазар Маркович сравнял счёт. После 78-й минуты «Газиантепспор» играл вдесятером – был удалён Эртугруг Эрсой. Российский нападающий «Аданы» Артём Дзюба вышел на замену на 84-й минуте.