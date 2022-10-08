Беллингем намерен продолжить карьеру в «Ливерпуле» или «Реале»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем знает об интересе к своей персоне со стороны многих европейских клубов, сообщает AS. По информации источника, футболист отдаёт предпочтение «Ливерпулю», но пока не уверен окончательно, что перейдёт в английскую команду. При этом игрок будет выбирать между «Ливерпулем» и мадридским «Реалом».



Напомним, в текущем сезоне немецкого чемпионата Беллингем провёл за «Боруссию» восемь матчей, отметившись одной результативной передачей. Английский полузащитник является воспитанником «Бирмингема» и выступает за немецкий клуб с 2020 года.



После восьми сыгранных матчей дортмундский клуб находится на пятом месте турнирной таблицы, имея в своём активе 15 очков.

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