Беллингем намерен продолжить карьеру в «Ливерпуле» или «Реале»
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем знает об интересе к своей персоне со стороны многих европейских клубов, сообщает AS. По информации источника, футболист отдаёт предпочтение «Ливерпулю», но пока не уверен окончательно, что перейдёт в английскую команду. При этом игрок будет выбирать между «Ливерпулем» и мадридским «Реалом».
Напомним, в текущем сезоне немецкого чемпионата Беллингем провёл за «Боруссию» восемь матчей, отметившись одной результативной передачей. Английский полузащитник является воспитанником «Бирмингема» и выступает за немецкий клуб с 2020 года.
После восьми сыгранных матчей дортмундский клуб находится на пятом месте турнирной таблицы, имея в своём активе 15 очков.
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