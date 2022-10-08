ЦСКА — «Динамо»: Смолов сравнял счёт в матче

Сегодня, 8 октября, в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 ЦСКА играет с московским «Динамо». Встреча проходит на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Динамо».

На 44-й минуте футболисты гостей убежали в опасную контратаку, армейцы попытались перехватить мяч, но неуспешно. В итоге снаряд оказался в ногах Фёдора Смолова, который сильно пробил под перекладину и сравнял счёт — 1:1.

Московский ЦСКА набрал 23 очка в 11 матчах и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (16) — на восьмом месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (30).