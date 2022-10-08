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Чемпион Европы Локателли откажется от перехода в «Арсенал» и останется в «Ювентусе»

Чемпион Европы Локателли откажется от перехода в «Арсенал» и останется в «Ювентусе»
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Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли намерен остаться в итальянской команде и откажется от перехода в лондонский «Арсенал». Об этом сообщает Football.London.

24-летний Локателли стал игроком «Ювентуса» летом 2021 года, перейдя из «Сассуоло» на правах двухгодичной аренды с правом выкупа (с обязательными условиями). В нынешнем сезоне Мануэль в семи матчах во всех турнирах не отметился результативными действиями. Всего за «Ювентус» Локателли в 51 матче отличился три раза и отдал пять голевых передач.

Ранее Локателли играл за «Милан», в академии которого и выступал. Юношескую карьеру футболист начал в структуре «Аталанты». В составе сборной Италии Локателли стал чемпионом Европы.

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