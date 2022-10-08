В «Динамо» сообщили, что Матиас Норманн вывихнул плечо

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров после встречи с ЦСКА в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги сообщил о состоянии здоровья полузащитника команды Матиаса Норманна.
«У Норманна вывих плеча», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Напомним, встреча между ЦСКА и «Динамо» состоялась сегодня, 8 октября, на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Команды сыграли в результативную ничью — 1:1. Голами в составе армейцев отметился защитник Виллиан Роша, а за «Динамо» забил нападающий Фёдор Смолов.
В следующем туре ЦСКА встретится с московским «Спартаком». Игра состоится 13 октября, начало – в 20:00 мск. «Динамо» в следующий уикенд примет «Оренбург», игра пройдёт 15 октября, стартовый свисток – в 19:30 мск.
- 8 октября 2022
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