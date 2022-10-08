Даниил Фомин: сейчас все в «Динамо» понимают, что нужно перерабатывать

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин после ничейного матча с ЦСКА (1:1) в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги рассказал о настроении внутри команды, а также высказался о неудачной серии московского клуба.

«Настроение лучше, когда удаётся побеждать. Восстановление проходит иначе, да даже подготовка к следующему матчу. Сейчас все в команде понимают, что нужно перерабатывать. Приложим максимум усилий, чтобы исправить ситуацию.



Чем объяснить неудачную серию? Не могу сказать в двух словах. Будем надеяться, что она прекратится, а мы будем двигаться вперёд», — передаёт слова Фомина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В следующем туре «Динамо» примет «Оренбург». Игра пройдёт в субботу, 15 октября, стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.