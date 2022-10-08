«Ювентус» хочет обменяться вундеркиндами с «Барселоной»

Полузащитник «Ювентуса» Фабио Миретти может перейти в «Барселону», а в обратную сторону отправится защитник Алекс Бальде. Об этом сообщает Calciomercatoweb.

По сведениям источника, сделка может состояться в следующем году. «Барселона» не намерена отпускать Бальде, но их впечатлила игра Миретти, поэтому они могут рассмотреть такое предложение.



В нынешнем сезоне Бальде дебютировал в первой команде сине-гранатовых. В семи матчах чемпионата Испании и Лиги чемпионов защитник отдал три результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.



19-летний Миретти — воспитанник «Ювентуса». В нынешнем сезоне он принял участие в 11 матчах во всех турнирах, отметившись результативной передачей. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.

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