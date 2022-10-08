«Сочи» — «Локомотив»: Жоаозиньо оформил дубль и довёл счёт до разгромного

В эти минуты в Сочи на стадионе «Фишт» проходит матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Сочи» принимает московский «Локомотив». Хозяева ведут со счётом 3:0 в конце второго тайма.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



На 82-й минуте третий гол в ворота Даниила Худякова забил нападающий «Сочи» Жоаозиньо, оформивший дубль. 33-летний форвард пробил издали, точно попав в левый нижний угол ворот «Локомотива». Отметим, что Жоаозиньо забил два первых мяча в текущем сезоне.



После 11 проведённых встреч текущего чемпионата «Сочи» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 17 очков. «Локомотив» занимает 14-е место, имея в своём активе девять баллов.