Главный тренер «Боруссии» высказался о ничьей с «Баварией». Дортмундцы отыгрались с 0:2

Наставник дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич поделился мнением о матче 9-го тура Бундеслиги с «Баварией» (2:2).
«Игра получилась очень напряжённой. Отмечу, что в первом тайме мы очень хорошо оборонялись и смогли перекрыть центр, хорошо контролировали мяч. Однако пропустили только один удар в створ – и соперник повёл со счётом 1:0. Затем, когда повысились уровень эмоций и необходимость рисковать, когда трибуны гнали нас отыгрываться, было не так просто поддерживать игровую дисциплину. И нам нужно было сохранять осторожность, чтобы не открыться слишком рано.
Мы проигрывали 0:2, но проводили замены и до последнего момента верили в то, что всё возможно. Даже после не использованного Модестом момента на 82-й минуте. Итоговая ничья – заслуженный результат, потому что в концовке мы создали много шансов. Если при 0:2 с «Баварией» остаёшься сзади, обычно такие матчи заканчиваются со счётом 0:4 или 0:5. С нами такого не произошло. И мы поставили восклицательный знак в ответ на вопросы о командном менталитете», – приводит слова Терзича официальный сайт «Боруссии».
Дортмундцы уступали 0:2 после мячей Леона Горецки и Лероя Зане, но смогли уйти от поражения благодаря голам Юссуфа Мукоко на 74-й и Антони Модеста на пятой компенсированной минутах.
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