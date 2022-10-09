Гриченко: непонятно, когда мы вернёмся на мировую арену

Вратарь сборной России и «Зенита» Юлия Гриченко поделилась мнением об отстранении российской команды от чемпионата Европы 2022 года.

«Мы приложили много сил, чтобы попасть в финальную часть чемпионата Европы. Очень сложные стыковые игры были, где мы просто на жилах вырвали эту путёвку. Но принимаем ситуацию как есть. Всё, что от нас зависело, мы сделали.

Почему в Белоруссию приехали экспериментальным составом? Пока нет ясности относительно того, когда сборная России сможет вернуться на мировую арену. Поэтому, как мне кажется, тренерский штаб старается присматривать девочек на перспективу, позволяя им потихонечку вливаться в коллектив. Вот через год, через три или через пять наша команда сможет снова выступать на классных турнирах. А пока надо проделывать работу на будущее», — приводит слова Гриченко Metaratings.

Напомним, второго мая было объявлено об отстранении российских сборных и клубов от участия в ближайших европейских турнирах.