Кака: в 2019 году Неймару было так плохо в «ПСЖ», что он хотел вернуться в «Барселону»

Бывший бразильский футболист Кака сообщил, что в 2019 году нападающий Неймар хотел покинуть «Пари Сен-Жермен» и вернуться в «Барселону».
«Мы с Неймаром близкие друзья. Мы много общаемся, и, конечно, я знал, что в 2019 году ему было так плохо в «ПСЖ», что он хотел вернуться в «Барселону». У него были проблемы с фанатами. Но сегодня он счастлив. Неймар смотрит в будущее, для него это перспективный проект. Год за годом «ПСЖ» становится сильнее, они работают над командными действиями, чтобы выиграть что-то действительно важное, например, Лигу чемпионов. Неймар счастлив в «ПСЖ» и Париже», — приводит слова Кака beIN Sports.
В нынешнем сезоне Неймар принял участие в 10 матчах французской Лиги 1, забил восемь голов и отдал семь результативных передач.
- 9 октября 2022
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