«Рубин» вырвал победу в концовка матча со «СКА-Хабаровск» в Первой лиге
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Сегодня, 9 октября, в матче 13-го тура Первой лиги «СКА-Хабаровск» встречался с казанским «Рубином». Игра проходила на «Стадионе имени Владимира Ленина» в Хабаровске и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
«Рубин» открыл счёт на 11-й минуте игры – автором гола стал Олег Иванов. На 62-й минут «СКА-Хабаровск» сравнял счёт – Илья Петров реализовал пенальти. Однако последнее слово в матче осталось за казанцами. На 89-й минуте Олег Иванов оформил дубль и принёс победу команде Леонида Слуцкого.
«Рубин» набрал 22 очка в 13 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице Первой лиги. «СКА-Хабаровск» (17) — на 9-м месте.
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