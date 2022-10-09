Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Краснодар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рубин» вырвал победу в концовка матча со «СКА-Хабаровск» в Первой лиге

«Рубин» вырвал победу в концовка матча со «СКА-Хабаровск» в Первой лиге
Комментарии

Сегодня, 9 октября, в матче 13-го тура Первой лиги «СКА-Хабаровск» встречался с казанским «Рубином». Игра проходила на «Стадионе имени Владимира Ленина» в Хабаровске и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

«Рубин» открыл счёт на 11-й минуте игры – автором гола стал Олег Иванов. На 62-й минут «СКА-Хабаровск» сравнял счёт – Илья Петров реализовал пенальти. Однако последнее слово в матче осталось за казанцами. На 89-й минуте Олег Иванов оформил дубль и принёс победу команде Леонида Слуцкого.

«Рубин» набрал 22 очка в 13 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице Первой лиги. «СКА-Хабаровск» (17) — на 9-м месте.

Россия - Мелбет Первая лига. 13-й тур
09 октября 2022, воскресенье. 10:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
1 : 2
Рубин
Казань
0:1 О. Иванов – 11'   1:1 Петров – 62' (пен)   1:2 О. Иванов – 89'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022