Фанаты «Рубина» создали петицию с требованием уволить Слуцкого и руководство клуба

Активные фанаты казанского «Рубина» создали петицию на имя президента Татарстана Рустама Минниханова и генерального директора «СИБУРа» Михаила Карисалова с требованием отправить в отставку главного тренера казанцев Леонида Слуцкого и руководство клуба.

Стоит отметить, что менее чем за сутки петиция фанатов «Рубина» собрала более 200 подписей.

«Мы, активные болельщики футбольного клуба «Рубин», десятилетиями поддерживаем клуб и никогда не заставляли сомневаться в своей преданности.

В данный момент наша команда занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги, показывая при этом абсолютно серую и равнодушную игру, в ней не видно ни тренерской мысли, ни желания играть на победу в каждом матче. В то же время клуб имеет самый большой бюджет в лиге. Выступление в Кубке закончилось поражением в первом же раунде от команды, которая идёт на последнем месте в чемпионате. Леонид Слуцкий и футболисты его команды позволяют себе высказывания в адрес болельщиков, унижающие наше достоинство. Мы считаем, что ситуация, которая сложилась в клубе, абсолютно неприемлема.

Все уверения, что команде удастся выправить ситуацию, показать качественную игру и добиться возвращения клуба в Российскую Премьер-Лигу, по итогам этого сезона не исполняются и оказались словами, брошенными на ветер, несмотря на «убойный состав», который был собран в межсезонье. Более того, футболисты клуба и главный тренер не первый раз проявляют невежество и хамское отношение к болельщикам, городу и Республике. Мы знаем и верим, что история «Рубина» писалась задолго до их появления, а будущее возможно только в случае, если они покинут руководящие должности, тренерский мостик и раздевалку нашей славной команды.

В связи с вышеизложенным считаем единственно верным решением отправить в отставку руководство и тренерский штаб ФК «Рубин», — сказано в петиции на сайте change.org.