Камерунец из «Динамо» Нгамалё: хотел бы сыграть за сборную России, но только один матч

Камерунский полузащитник московского «Динамо» Муми Нгамалё признался, что хотел бы однажды сыграть за национальную команду России.

«Не готов ответить на вопрос, хотел бы я получить в будущем российский паспорт или нет. Хотел бы однажды сыграть за сборную России, но только один матч», — передаёт слова Нгамалё корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Ранее появилась информация, что бразильские футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо приступили к процедуре оформления российского гражданства. Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, а Клаудиньо стал футболистом санкт-петербургской команды в 2021 году.

Московское «Динамо» набрало 17 очков в 12 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.