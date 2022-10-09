В «Спартаке» сообщили, что зимние сборы клуба пройдут в ОАЭ

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, где пройдут зимние сборы московской команды.

«Товарищеский турнир на зимних сборах? Пока планируем. У нас два сбора в Эмиратах. Турнир в Абу-Даби. Пока предварительно мы не против участия», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Московский «Спартак» набрал 22 очка в 11 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является действующий чемпион страны, санкт-петербургский «Зенит» (30). Сегодня, 9 октября, «Спартак» сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Начало встречи — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.