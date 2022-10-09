Слуцкий: мы что, Мбаппе купили? У «Рубина» все футболисты уровня ФНЛ

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий отреагировал на критику за неубедительные результаты команды при сильном по меркам Первой лиги составе. По словам наставника, состав казанцев состоит из игроков уровня ФНЛ.

«Все считают, что у «Рубина» очень сильный состав по меркам Первой лиги? У нас Грицаенко и Чуперка в том году боролись за выживание в «Кубани», Косарев играл в «Волгаре», несколько игроков вылетели с «Уфой». Мы что Мбаппе купили или кого? Это абсолютно новая команда.

У нас сейчас все футболисты, которые играли на уровне ФНЛ: Попов, Фамейе, Зотов, Горбунов, который в «Нижнем Новгороде» не играл, играл только в ФНЛ. Мы же не взяли футболистов, которые принципиально иного уровня. Это футболисты, которые играли в ФНЛ. Поэтому что он вырос? Многие наши игроки как играли на уровне ФНЛ, так и играют, стараются. Преимущества большого нет ни у одной команды», — приводит слова Слуцкого официальный сайт «Рубина».