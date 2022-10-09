«Оренбург» — «Ахмат»: составы команд на матч 12-го тура РПЛ
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Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Ахмата» на матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 9 октября, на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало матча — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Оренбург» — «Ахмат».
«Оренбург»: Кеняйкин, Сиваков, Павловец, Гойкович, Стаматов, Эктов, Аюпов, Марин, Вера, Флорентин, Сычевой.
«Ахмат»: Шелия, Быстров, Богосавац, Тимофеев, Трошечкин, Олейников, Бериша, Карапузов, Швец, Харин, Конате.
Грозненский «Ахмат» набрал 17 очков в 11 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Оренбург» (15) — на девятом месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (30).
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