«Спартак»: Саша Соболев – главный конкурент Холанда в мировом футболе прямо сейчас

Пресс-служба московского «Спартака» отметила результативность нападающего красно-белых Александра Соболева. Он забивает уже в семи матчах подряд.

«Семь матчей подряд забивает Саша Соболев – главный конкурент Эрлинга Холанда в мировом футболе прямо сейчас. Саша, ждём ещё голов!» — написала пресс-служба «Спартака» в клубном телеграм-канале.

Напомним, Соболев оформил дубль в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Крылья Советов» (3:2 к середине второго тайма). Игра проходит на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Спартак» набрал 22 очка за 11 туров и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» (13) — на 10-м месте в таблице. Лидирует в Премьер-Лиге санкт-петербургский «Зенит» (30 очков).

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